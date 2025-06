Black out e interventi: "Due problemi distinti"

Gli sbalzi di corrente e i guasti degli ultimi giorni hanno reso necessari interventi di E-Distribuzione, intervenuta con alcune riparazioni all’ingresso di Porto Santo Stefano e con l’installazione di nuove cabine della bassa tensione. E, per precauzione, sono già sul territorio alcuni generatori, utilizzati nel corso dell’emergenza che si registrò nello scorso mese di agosto. A chiarire i motivi dei problemi arrivano le spiegazioni del Comune e di Enel.

"Ci sono due fattispecie di problemi distinti che l’opinione pubblica tende a sovrapporre benché molto diversi – si spiega –. I problemi sulle linee di bassa tensione sono su singoli quadri e singole cabine. In questi giorni si sono avuti normali ’sganci’ su singole cabine, ma i cittadini non stanno segnalando il singolo guasto al numero verde 803500, pensando che sia un blackout più generale e quindi E-Distribuzione non viene avvertita e non può intervenire in tempi brevi perché non ne è a conoscenza. Poi ci sono i problemi sulla linea di media tensione: sono linee che quest’anno vengono tutte telecontrollate grazie agli interventi effettuati in inverno (soprattutto sulla cabina di Terrarossa). Un problema sulla linea di media tensione è immediatamente controllato da E-Distribuzione. In questi giorni si è presentato un unico problema che ha costretto il 27 ad intervenire sulla Discesa del Valle, per il blackout della serata del 26 a Porto Santo Stefano. E-Distribuzione ha effettuato interventi a Terrarossa, Campone, Varoli e altri. Questi interventi servono, oltre che a rinnovare alcune linee, a creare linee nuove che vanno in sostegno alle linee esistenti in caso di danni. Esempio: il guasto sulla linea presente sulla Discesa del Valle non ha creato un blackout continuativo perché esiste un altro percorso che permette di alimentare ’in senso inverso’ l’abitato di Porto Santo Stefano. Ovviamente i guasti sulle linee di media tensione vanno riparati immediatamente per non sovralimentare per troppo tempo le linee utilizzate in emergenza".

"Viene inoltre fatto presente – concludono – che, per precauzione, i generatori che lo scorso anno arrivarono dopo 24 ore, sono già presenti in loco e parcheggiati (spostandoli e attivandoli in caso di bisogno) all’interno del comune. In accordo fra Comune ed E-Distribuzione i generatori sono parcheggiati nell’ex Aeronautica".

Andrea Capitani