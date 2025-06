Musica, giochi e anche la cena. Alla Cava per la ’Festa di Sole’

Non sarà un compleanno classico, ma una festa per tutti i bambini e ragazzi che lo vorranno: domani – dalle 17.30 – un susseguirsi di musica, spettacoli e golosità con l’obiettivo di divertirsi e supportare progetti di solidarietà! Si chiama “Bimbi in Cava” ed è la terza delle tre giornate della Festa di Sole che animano la Cava di Roselle ad ogni inizio estate in ricordo di Maria Sole Marras che proprio il primo di luglio avrebbe compiuto gli anni.

Gli appuntamenti con l’animazione quest’anno sono tantissimi: si comincia con il truccabimbi e i palloncini di Cuoricina Animazione e Cuoco Pasticcio, si prosegue con le bolle di sapone di Marco Belliomo e la baby dance con Dj Megawatt. E si conclude, dopo cena, con lo spettacolo di magia di Mago Magone in arte Fra Adriano, Zia Caterina e i Clauuns della tana. Durante tutto il pomeriggio sarà a disposizione il corner a cura del Polo universitario grossetano in cui sarà possibile svolgere attività con i microscopi e quello delle Scuole Bilingue di Grosseto con letture e laboratori in inglese. Alle 20 tutti a tavola: ai bambini sarà offerta la cena con un menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella; per gli adulti, invece, sarà a disposizione un menù griglieria. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 334 7343179. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto alla Milano25 Onlus di Zia Caterina per l’allestimento della Tana dei SuperEroi e per la manutenzione del Taxi SuperSoleCab intitolato a Maria Sole.