Calendimaggio, ci siamo: prove generali con le ’Scene aperte’

ASSISI – La città, imbandierata e colorata del rosso e il blu dei partaioli, entra nella settimana del Calendimaggio, in programma da mercoledì 7 sabato 10 maggio. A far da battistrada all’inizio ufficiale, un’iniziativa in programma oggi e domani, le scene aperte, a ingresso libero, così da consentire anche ai turisti oltre che agli assisani, di assaporare il clima della festa. La Magnifica Parte de Sotto proverà oggi, dalle ore 21.30, con partenza da Porta San Giacomo. La Nobilissima Parte de Sopra proverà domani, sempre dalle ore 21.30, nella zona di Porta Perlici.

Intanto è stato assegnato il premio intitolato a Carlo Lampone, alla trentesima edizione, indetto dall’Ente Calendimaggio per gli studenti delle scuole del Comune di Assisi per ricordare Carlo Lampone, assisano, innamorato della festa di cui è stato organizzatore per molti anni: vuole trasmettere il valore sociale e culturale del Calendimaggio alle giovani generazioni. Il riconoscimento quest’anno aveva per tema "La Magia del Calendimaggio: Quando Assisi Celebra la Primavera".

I riconoscimenti sono andati per la scuola dell’infanzia alla San Paolo, sezione A, e alla Fratello Sole, sezioni B e C; per la scuola primaria alla Sant’Antonio che ha avuto anche il secondo premio per l’elaborato grafico ad opera collettiva della classe I B della scuola primaria Sant’Antonio; per la scuola secondaria di primo grado a Maria Rodrigues De Oliveira, della classe I C dell’Istituto Comprensivo Assisi 1, secondo premio per Vittoria Volpe, della classe III C del Convitto Nazionale Principe di Napoli; per la scuola secondaria a Ginevra Catana con la collaborazione di Manuel Busti, dell’Istituto Alberghiero di Assisi, classe III SSVA, secondo premio alla III classe SSVA dell’Istituto Alberghiero. Per quanto riguarda i privatisti il primo premio è stato assegnato a Caterina Lampone, il secondo a Alice Jennifer Piccioni.

Presenti il presidente Stefano Venarucci, il Priore della Parte de Sotto Massimiliano della Vedova e il Gran Cancellario della Parte de Sopra Lavinia Maria Lunghi.