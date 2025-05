Sorpreso a spacciare e arrestato

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato, un 24enne, di origine albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di droga, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto al controllo di un giovane che poco prima, nei pressi di un parcheggio di un locale notturno di Trestina, era stato notato cedere un involucro sospetto a un’altra persona. A seguito della perquisizione personale, il giovane acquirente è stato trovato in possesso di una confezione in cellophane con circa 0,75 g di cocaina.

La perquisizione eseguita nei confronti del 24enne ha permesso ai militari di rinvenire diversi telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e 800 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento dell’attività illecita. L’indagato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, è stato ristretto nella camera di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.