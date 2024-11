Lotto, vinti oltre 16mila euro a Rufina

Rufina (Firenze), 20 novembre 2024 – La Toscana sorride grazie al Lotto. Nell'estrazione di martedì 19 novembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso arriva da Rufina, con un terno da 16.875 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.

Nelle scorse settimane altre vincite erano state registrate in Toscana. A Massa, grazie ad una quaterna (22-77-89-90) sulla ruota Nazionale, sono stati vinti 50.596 euro al Lotto, a fronte di una spesa di soli 5 euro. Al 10eLotto fu stata premiata Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, con un ‘9’ da 20mila euro con una giocata di soli 2 euro nella modalità legata all’estrazione del Lotto.