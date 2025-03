Verso la “Città del Cioccolato“. Sprint dei lavori nel cantiere . Ad aprile ’dolce’ anteprima del bar

I lavori sono ancora in corso ma l’attesa e la curiosità per la Città del Cioccolato che sta nascendo all’ex Mercato Coperto sono già alle stelle. Lo dimostra una singolare richiesta arrivata dalla Croazia, scritta da un gruppo scolastico di 37 ragazze e ragazzi di 17 anni e tre professoresse. Saranno a Perugia giovedì prossimo e per questo chiedono di prenotare una visita proprio alla Città del Cioccolato. "E’ un fatto molto curioso, domani li contatteremo per capire come hanno saputo la notizia. E ovviamente, se vorranno, li inviteremo a una visita guidata del cantiere" commenta Eugenio Guarducci che della Città del Cioccolato è direttore artistico.

E con l’occasione fa il punto sullo stato degli interventi che stanno dando forma concreta al più grande e innovativo museo esperienziale sul cacao e cioccolato in Italia. "Nell’ultimo mese abbiamo dato una bella accelerata ai lavori, stiamo andando molto veloce – racconta – . Abbiamo terminato gli impianti a terra, quindi il pavimento radiante, per riscaldare e climatizzare un ambiente di 2800 metri quadri, stiamo ultimando i massetti e la finitura prima della pavimentazione". Entro marzo, prosegue, verrà completato il Bar Cioccolateria sul piano della grande terrazza panoramica. "Abbiamo fatto un contro-soffitto, con la coibentazione del tetto e la climatizzazione, abbiamo realizzato un bagno per il pubblico ed entro il 25-26 monteremo i banchi". Poi ci sarà un mese abbondante di sperimentazione. "Entro aprile – annuncia Guarducci – presenteremo in anteprima il concept del bar, basato su un prodotto iconico molto carino, al quale stiamo lavorando con la collaborazione di pasticceri e cioccolatieri".

Quanto alla Città del Cioccolato, oltre al cantiere edile all’ex Mercato Coperto, "c’è anche il cantiere dei contenuti con un piccolo esercito di scenografi, progettisti digitali e del suono, designer e grafici che stanno realizzando tutti gli aspetti a commento dello storytelling".

Ma quando verrà inaugurata la Città del Cioccolato? "In un arco temporale che va tra il 7 luglio, Giornata mondiale del cioccolato, poco prima di Umbria Jazz e il 25 ottobre, giornata in cui nel 1932 Giovanni Buitoni, podestà di Perugia, inaugurò il Mercato Coperto". L’idea insomma è di partire prima di Eurochocolate al via il 14 novembre anche se Guarducci non vuole avere fretta. "Abbiamo una concessione trentennale e non vogliamo rischiare minimamente di fare errori. Apriremo con un progetto assolutamente degno".