Monti Sibillini, dopo le abbondanti nevicate scatta il rischio valanghe

Perugia, 4 aprile 2025 - A seguito delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e dei distacchi spontanei avvenuti nelle ultime ore sulla dorsale dei Monti Sibillini, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) invita alla massima prudenza tutti coloro che intendono frequentare la montagna. Il bollettino ufficiale di meteomont.it segnala, per quanto riguarda il rischio valanghe, un livello di pericolo 3 (Marcato) su 5 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con condizioni particolarmente instabili sui versanti esposti. Prima di partire dunque bisogna prestare attenzione alla preparazione e alla sicurezza.

Equipaggiamento indispensabile: Artva, pala e sonda (strumenti essenziali per il soccorso in caso di valanga); abbigliamento tecnico adeguato, protezioni contro il freddo e un cambio asciutto; telefono carico, power bank e GPS per l’orientamento. Massima attenzione lungo i percorsi esposti a pendii ripidi, creste e canaloni: il manto nevoso può essere instabile e soggetto a distacchi spontanei.

Consigli per escursioni sicure: evita percorsi che passano sotto pareti o zone con accumuli di neve ventata, non attraversare pendii ripidi ( maggiore di 30 gradi) senza un’adeguata valutazione della stabilità, ricorda che il rischio zero non esiste: i soccorsi, anche se tempestivi, non possono essere immediati e in caso di emergenza chiama il 112 e richiedi l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico. Affrontare la montagna in condizioni primaverili richiede esperienza, preparazione e consapevolezza: la sicurezza viene prima di tutto.