Un’app racconta San Francesco. Celebrazioni, webcam e social: "Strumento per i più giovani"

È stata presentata la nuova App ’San Francesco digitale’, iniziativa che si cala nell’ ottavo centenario del Cantico delle creature: vuole essere un approccio più giovane, che intercetta i gusti e la sensibilità, anche ecologica, delle nuove generazioni, e offre la possibilità di raggiungere i tanti devoti di san Francesco all’estero con tempistiche efficaci. Fra le varie funzioni, l’applicazione offre l’accesso alla versione digitale del mensile San Francesco Patrono d’Italia - rivista ufficiale della Basilica di San Francesco i - e anche al trimestrale Momenti francescani, il sussidio liturgico in cui viene offerta una lettura, in chiave francescana, del Vangelo proposto dalla Chiesa nella liturgia di ogni giorno.

Permette inoltre - oltre l’accesso diretto a sanfrancesco.org (uno dei siti web cattolici più visitati) - di seguire le celebrazioni in diretta dalla Basilica di San Francesco, di ascoltare il podcast dei frati - dal titolo Parole povere sulla spiritualità francescana nella vita di ogni giorno e di aver accesso, da un unico punto, ai vari account social della comunità francescana (Facebook, Instagram, X/Twitter e YouTube). È anche possibile accedere alla webcam (24h) sulla tomba di San Francesco e scrivere e inviare una preghiera. "San Francesco - ha dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento - proprio in quest’anno centenario del Cantico di frate sole lo stiamo riscoprendo in maniera speciale, è stato davvero un grandissimo comunicatore. Noi suoi figli cerchiamo di lasciarci ispirare da lui e di continuare a stare al passo con i tempi, attraverso i mezzi e le sensibilità del terzo millennio. L’App San Francesco digitale speriamo sia così uno strumento per raggiungere sempre più persone".