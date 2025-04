Una speciale ’caccia alle uova’. Per scoprire il Castello Guglielmi

Una caccia alle uova per scoprire un tesoro ritrovato. È in corso il restauro del Castello Guglielmi di Isola Maggiore, l’imponente complesso architettonico ottocentesco un tempo dimora nobiliare poi convento francescano, è rimasto a lungo in stato di abbandono. Oggi Francesco Storniolo, ingegnere e imprenditore fondatore di Luxor Building, azienda specializzata nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici di pregio, dopo l’acquisto all’asta del compendio sta procedendo a un attento e ambizioso progetto di recupero e il Castello sta tornando al suo antico splendore. L’intervento prevede la conservazione delle caratteristiche architettoniche originali, la ristrutturazione degli ambienti interni con materiali di pregio e l’integrazione di soluzioni moderne. Una volta completato, vorrà essere "una prestigiosa struttura ricettiva, con spazi dedicati a eventi, arte e cultura, contribuendo così alla valorizzazione turistica dell’intero Lago Trasimeno". Per far scoprire al pubblico il fascino del Castello Guglielmi, il 19, 20 e 21 aprile, si terrà un evento esclusivo con l’apertura straordinaria del parco. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza del luogo attraverso un’esperienza coinvolgente. Il programma prevede la caccia alle uova, un gioco che condurrà i partecipanti alla ricerca di un tesoro nascosto tra i sentieri del parco. Il vincitore si aggiudicherà un soggiorno esclusivo in una delle suite reali dell’hotel di prossima apertura, un’esperienza di lusso dal valore di 4.500 euro. Per arricchire la giornata, gli ospiti potranno partecipare a un esclusivo picnic gourmet sotto gli ulivi del Castello, accompagnato da una lezione di yoga all’aperto per chi desidera rilassarsi, attività di intrattenimento e soprese.

L’evento è a numero chiuso e accessibile solo su prenotazione, con una quota di partecipazione che include tutte le attività in programma. Un’esperienza riservata a chi desidera vivere un momento di evasione e bellezza in una cornice storica unica. La visione di Storniolo, che "non si limita – spiega lui stesso – alla riqualificazione architettonica, ma punta a trasformare l’Isola Maggiore in un centro di eccellenza per il turismo esperienziale e di lusso. Il restauro del Castello Guglielmi non è solo un’operazione edilizia, ma un progetto di ampio respiro che mira a rilanciare l’intero territorio, creando nuove opportunità economiche e attrattive culturali. Abbiamo una visione che guarda al futuro, consolidando il ruolo del Lago Trasimeno come destinazione di prestigio per il turismo internazionale".

Sara Minciaroni