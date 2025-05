Una manna per il lavoro. Arriva McDonald’s e cerca cinquanta addetti

Cercasi personale. Anche a Spoleto è in arrivo McDonald’s che entro breve sarà attivo nella nuova sede in via di realizzazione, tra via dei Filosofi e via Benedetto Croce, in prossimità della strada regionale 418 “Spoletina“ per Acquasparta. I lavori in una zona facilmente raggiungibile e priva di attività di ristorazione sono già iniziati da qualche mese e dovrebbero concludersi in estate. Al momento però non è dato sapere con esattezza quale sarà la data dell’inaugurazione del tredicesimo ristorante umbro della catena di fast food più famosa al mondo, ma la direzione generale ha già avviato l’iter per la selezione del personale. Si tratta di cieca 50 nuovi dipendenti ed i candidati per ulteriori informazioni possono consultare il sito www.mcdonalds.it alla sezione “lavora con noi“. Si cercano addetti alla ristorazione da impegnare in cucina e in sala. Come si legge nell’avviso di selezione "in cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione", mentre "in sala il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti". Non c’è un limite di età, per candidarsi sono richiesti solo quattro requisti: ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. La nuova sede spoletina come le altre umbre sarà dotata di tavoli esterni, ma anche del servizio MacDrive, che offre ai clienti la possibilità di acquistare i prodotti senza dover scendere dalla macchina. L’arrivo di McDonald’s dive la città: c’è chi dice "era ora che arrivasse anche a Spoleto" e chi invece punta il dito contro la grande distribuzione della ristorazione che metterebbe in difficoltà le piccole già esistenti. Sul fronte occupazionale quella offerta dalla catena di fast food rappresenta una grande opportunità soprattutto per i giovani. Una boccata d’ossigeno per una città che negli ultimi anni registra notevole diminuzione di posti di lavoro dovuta anche alla chiusura delle principali industrie. La principale fonte occupazionale è quella del settore turistico, sempre più stagionale.