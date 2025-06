"Piano strade: oltre 2,4 milioni in lavori già avviati o finanziati"

È stato presentato nella mattina di giovedì 26 giugno il Piano Strade 2025 del Comune di Corciano, un progetto organico e ambizioso che prevede interventi diffusi su tutto il territorio comunale, dalle grandi frazioni ai nuclei abitati più piccoli. Un impegno senza precedenti in termini di investimenti e capillarità degli interventi.

"A marzo ci eravamo posti un traguardo ambizioso – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – superare per la prima volta 1 milione di euro di investimenti in un solo anno per strade e marciapiedi. Oggi il Piano Strade 2025 prevede infatti oltre 2,4 milioni di euro in lavori già avviati o finanziati".

"Questo piano non è solo una risposta alle criticità che gli abitanti ci segnalano quotidianamente - così Stefano Gabrielli, assessore ai Lavori pubblici - ma un investimento strutturale sulla qualità urbana e la sicurezza stradale".

Lavori attualmente in corso: via Guicciardini (Mantignana), via Lorenzo il magnifico (Mantignana), ingresso cimitero di Capocavallo, via Brunelli (Corciano), via Oberdan (San Mariano), via Filangeri (Migiana), via Albininoni (Capocavallo), via Nenni (Cipresso).

Lavori già appaltati e prossimi alla partenza: via Einaudi (Strozzacapponi) primo tratto, via Neruda (Corciano), via Di Vittorio (Ellera), via Govoni-Graff (Corciano), via Martiri dei Lager (Ellera), via Marx (Ellera), via Pasteur (Ellera), via Ponchielli (Ellera). Inoltre, riqualificazione parcheggio pubblico di via Allende (San Mariano), marciapiede da via Bazzucchi/via Brodolini fino a via Gramsci con attraversamento semaforico, marciapiede Via Buozzi (Ellera).

Gare in corso in tutto il resto del territorio.