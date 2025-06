Isolamento ferroviario: "Serve il piano di mobilità dell’Italia centrale"

Un piano strategico per far uscire l’Umbria dall’isolamento. E’ emerso dall’incontro organizzato dalla parlamentare Emma Pavanelli (M5S) sul tema trasporti. “Ferrovie umbre: usciamo dall’isolamento“: appuntamento molto sentito, tanto più a Foligno che è da sempre città ferroviaria, per vocazione e storia. Presenti anche l’assessore regionale Francesco De Rebotti e il consigliere regionale Fabrizio Ricci. "Ringrazio gli esponenti politici, gli esperti, i comitati e i cittadini che hanno partecipato e contribuito a un dibattito serio e costruttivo – così Pavanelli –. Ho voluto questo momento di confronto, necessario per definire collettivamente le priorità e le soluzioni possibil. Le criticità della rete ferroviaria umbra, aggravate in questa fase dai numerosi cantieri del Pnrr, rischiano di rendere cronici i ritardi, di incentivare lo spopolamento sociale e il divario economico scontato dall’Umbria. Non possiamo permetterlo". E’ emersa con forza la necessità di elaborare proposte sotto forma di un piano strategico per la mobilità ferroviaria dell’Italia centrale, condiviso tra Umbria, Lazio, Toscana e Marche, da portare all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture. "Un piano - prosegue Pavanelli - che punti a opere utili per garantire coincidenze efficienti e una maggiore integrazione delle stazioni con i territori circostanti. Uscire dall’isolamento significa garantire all’Umbria collegamenti ferroviari rapidi e sicuri valorizzando al tempo stesso l’identità e le esigenze dei territori".