Sogepu, confermati i 22 milioni di debiti

CITTA’ DI CASTELLO - Sogepu: emergono frizioni interne col socio di maggioranza in Sogeco e sono confermati i 22 milioni di esposizioni con banche e fornitori. "Ora servono assunzioni di responsabilità amministrative e politiche". Nei giorni scorsi si è svolta la commissione controllo e garanzia che aveva al centro del confronto il caso Sogepu in relazione al bilancio e ai rapporti tra la stessa società pubblica e la privata Ece. Le due società insieme formano Sogeco e gestiscono l’appalto dei rifiuti in tutto l’ambito. La commissione si è svolta alla presenza del Cda di Sogepu anche a fronte di alcuni recenti passaggi che hanno destato qualche perplessità. L’amministratore unico di Sogeco (Maria Luisa Santella) sostituita il 30 aprile scorso, "sarebbe di fatto stata sfiduciata dal socio privato (che possiede il 51% di quote,ndr) nel momento in cui la stessa ha presentato un piano per riequilibrare i rapporti economici, avendo rilevato che i contratti tra le due società e le condizioni della gara per la gestione dei rifiuti sarebbero stati penalizzanti per Sogepu": a riferire alcuni passaggi della commissione è la consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni. Nel corso della riunione si è parlato anche dei conti che continuano a presentare oltre 22 milioni di euro di debiti tra banche e fornitori. I rapporti tra le due società (Sogepu ed Ece) di fatto erano finiti al centro anche dell’inchiesta del procuratore Cantone che aveva mandato agli arresti i due vertici (Granieri e Goracci) per reati legati alla corruzione. Secondo Arcaleni dalla commissione sarebbero uscite molte ‘ombre’, tanto da chiedere "un’assunzione di responsabilità sia amministrativa che politica".