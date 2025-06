Restyling dell’ospedale. Interventi verso la fine. Investiti oltre 4 milioni

I lavori di restyling dell’ospedale di Castiglione del Lago si avviano alla conclusione. In questa fase finale, come anticipato da La Nazione, lunedì e martedì 1 luglio si procederà allo smontaggio e rimozione della gru situata presso l’edificio dell’Usl Umbria 1, a conclusione della fase principale dei lavori di ristrutturazione, con chiusura dell’ingresso da via Belvedere. Questa operazione sarà possibile poiché gli interventi finali interesseranno aree di dimensioni ed entità di interventi più contenuti, per le quali non è più necessaria la movimentazione tramite il macchinario. Durante queste due giornate, l’accesso da via Belvedere (che sarà chiuso dalle ore 00,00 del 30 giugno alle ore 23,59 del 1 luglio, secondo l’ordinanza comunale n. 39 del 26/06/2025) e dalla galleria montalettighe sarà interdetto: utenti e personale dovranno utilizzare l’ingresso principale (compresi i pazienti in dialisi). Per entrare alla camera mortuaria bisognerà passare dalla palazzina di Medicina, dove sarà presente una segnaletica dedicata per indicare il percorso. I prossimi interventi coinvolgeranno la camera mortuaria, il corridoio di collegamento, vari servizi e, successivamente, il reparto di Pronto Soccorso.

La prima parte del restyling dell’ospedale, che era cominciata diversi anni fa, aveva interessato: il nuovo reparto di emodialisi, situato al primo piano dell’edificio principale; il nuovo ampliamento della palazzina della Medicina, in cui trovano luogo il nuovo laboratorio analisi al piano terra e l’ampliamento della degenza del reparto medicina al primo piano; il nuovo ampliamento del Pronto Soccorso al piano terra, ala sud dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-emodialisi"; i nuovi ambulatori al piano terra, ala nord dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-laboratorio analisi"; una parte della nuova chirurgia ambulatoriale al primo piano, ala nord dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-degenze". Il valore complessivo degli interventi ammonta a 4.642.822 euro, si tratta di un investimento importante per la sanità locale e per migliorare i servizi al cittadino.