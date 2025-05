Ospedale, abbattute le liste d’attesa: "Serve sviluppare la rete dei servizi"

Nel corso del 2025 l’ospedale di Orvieto ha raggiunto gli obiettivi di abbattimento delle liste di attesa come previsto dal piano regionale per gli interventi chirurgici in attesa. È una delle cose emerse nel corso dell’incontro tra la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha avuto con i dirigenti e gli operatori del Santa Maria della Stella e alcuni rappresentanti delle associazioni cittadine. Con lei, la direttrice Sanità e Welfare della Regione Daniela Donetti. Ad accoglierle e accompagnarle il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, il sindaco di Montecchio Federico Gori, presidente Anci regionale, l’ex direttore generale della Asl Piero Carsili e la direttrice del presidio Ilaria Bernardini.

La direttrice Bernardini ha illustrato le attività ospedaliere con i punti di forza, le criticità e i programmi di sviluppo. A seguire i saluti istituzionali di Tardani e Gori che hanno evidenziato "l’assoluta necessità di consolidare e sviluppare la rete dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, strategici per le prospettive delle Aree Interne". È stata poi la volta dei direttori delle strutture complesse e dei responsabili delle strutture ospedaliere per un vero e proprio check up del nosocomio.

"Negli anni 2024 e 2025 – è stato evidenziato – in linea con le direttive regionali si è dato particolare rilievo al percorso del paziente chirurgico con l’adozione e implementazione del regolamento regionale dell’uso del blocco operatorio. Per valorizzare le attività chirurgiche in ospedale, oltre alla revisione delle liste di attesa e ai settimanali incontri con il Gruppo di valutazione delle sale operatorie, si è dato avvio all’attività della chirurgia multidisciplinare".

Significativa è stata l’azione condivisa per la digitalizzazione con l’importante passo della informatizzazione della cartella ambulatoriale e la messa a sistema del braccialetto elettronico per la somministrazione della terapia.