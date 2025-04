"L’ospedale finalmente va verso il rilancio"

Ospedale: previsto ampliamento dell’attività chirurgica, in arrivo anestesisti ed ortopedici e sarà rinforzato anche l’organico di radiologia. "La riqualificazione delle sale operatorie dell’ospedale di Spoleto – afferma il consigliere regionale del Pd Stefano Lisci – rappresenta un primo, fondamentale tassello nel percorso di potenziamento e rilancio del San Matteo degli Infermi, ospedale dea di primo livello che dovrà tornare a lavorare coerentemente con questa classificazione". Lisci era presente al sopralluogo effettuato mercoledì scorso dalla presidente della Regione Stefania Proietti. Il consigliere Dem pone l’accento sui "nuovi investimenti che consentiranno anche di ampliare a 12 ore l’attività chirurgica, dando così seguito a una specifica proposta partita dal presidente del Consiglio comunale di Spoleto Marco Trippetti, con il quale è costante e proficuo il confronto sui temi che riguardano la sanità locale. Buone notizie anche sul fronte delle assunzioni, con indicazioni specifiche per quanto riguarda anestesisti e medici ortopedici. A breve verrà inoltre potenziato l’organico di Radiologia e implementato il numero dei cardiologi, operazione propedeutica alla riapertura del reparto. Grande attenzione viene rivolta alla Chirurgia robotica, elemento di vera eccellenza del nostro ospedale, per cui è prevista anche la creazione di un centro di formazione. In definitiva, l’intenzione emersa è quella di rafforzare innanzitutto le fondamenta di un ospedale indebolito dalle scelte distruttive operate negli anni del Covid, ma dalle ottime potenzialità".