Castiglione, l’ospedale cresce. Apre il reparto di Chirurgia. Più posti letto e nuove poltrone

Da oggi apre il nuovo reparto di Chirurgia, al primo piano dell’ospedale di Castiglione del Lago. A spiegare l’intervento che fa parte dei lavori di riqualificazione del nosocomio per 4 milioni e 600mila euro, è l’Usl Umbria 1: "Sono ricominciati lo scorso anno e rientrano nella programmazione regionale per migliorare il percorso chirurgico-assistenziale dei pazienti. Infatti, il nuovo reparto di Chirurgia, che comprende 10 posti letto più 6 poltrone per l’osservazione post operatoria, è stato collocato nella zona adiacente al blocco chirurgico".

Nei mesi scorsi i lavori avevano interessato anche la galleria di collegamento all’ascensore montalettighe e la passerella esterna di collegamento tra i piani primo dell’ala centrale dell’edificio principale e dell’ala nord. Adesso gli interventi si sposteranno nella zona dell’ingresso principale, nel reparto di Pronto Soccorso; nel piano seminterrato della palazzina Medicina in particolar modo nell’area della Camera mortuaria e nel relativo corridoio di collegamento.

La prima parte del restyling dell’ospedale, che era cominciata alcuni anni prima, aveva interessato: il nuovo reparto di emodialisi, situato al primo piano dell’edificio principale; il nuovo ampliamento della palazzina della Medicina, in cui trovano luogo il nuovo laboratorio analisi al piano terra e l’ampliamento della degenza del reparto medicina al primo piano; il nuovo ampliamento del Pronto Soccorso al piano terra, ala sud dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-emodialisi"; i nuovi ambulatori al piano terra, ala nord dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-laboratorio analisi"; una parte della nuova chirurgia ambulatoriale al primo piano, ala nord dell’edificio principale, a seguito di riqualificazione dei locali "ex-degenze".