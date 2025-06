Un maxifinanziamento. Al Gruppo Arvedi prestito da 900 milioni

Il gruppo Arvedi, proprietario di Ast, ha sottoscritto un’operazione di finanziamento per un importo complessivo di 900 milioni di euro. Un maxiprestito destinato in parte a migliorare la maturity di alcuni finanziamenti in essere ed in parte dare supporto ad un piano di investimenti volti a incrementare la capacità competitiva grazie all’ampliamento della gamma di prodotti a più alto valore aggiunto, ad accelerare il percorso verso la neutralità carbonica e ridurre l’impatto ambientale, Obiettivi che riguardano anche Ast.

Il finanziamento, articolato in diverse linee di credito a medio-lungo termine con rimborso sino a sei anni, prevede linee a scadenza per 750 milioni e linee rotative per 150 milioni. Coinvolge un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali, a conferma della fiducia del mercato nel Gruppo Arvedi. Con ruoli diversi, il maxifinaziamento coinvolge Bnp Paribas Cib, Bnl Bnp Paribas ed Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), quindi Banco Bpm, Bper, Credit Agricole/Cacib Italia ed Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank e Monte dei Paschi.

Nei giorni scorsi Arvedi ha siglato, con Ministero delle Imprese, Regione e Comune, l’agognato accordo di programma per Ast. "L’intesa è basata sul piano industriale illustrato da Arvedi ai sindacati lo scorso 2 maggio che prevede un investimento complessivo di 557 milioni da realizzarsi entro 2028 e una seconda fase successiva di interventi da valutare, in base al mercato, con ulteriori investimenti per 573 milioni di euro" spiega il Ministero.