Un Carnevale da fuochi d’artificio. Trofeo “Pace“ al Cantiere I Pluss

Con l’assegnazione del trofeo “Alfio Pace”, indimenticato presidente del Carnevale di Sant’Eraclio negli anni 70 e 80, è sceso il sipario sul “Carnevale dei ragazzi” 2025. Il presidente Fabio Bonifazi ha consegnato ieri il premio Cantiere I Pluss sia con il carro allegorico “Willy Wonka e la Fabbrica del Divertimento“ che con il gruppo mascherato “Umpa Lumpa”. Lo spettacolo pirotecnico “La Gabbia di Fuoco” ha sancito in modo spettacolare l’epiologo di questa edizione. All’imbrunire fuochi d’artificio hanno coinvolto l’intero centro storico, dalla piazza principale e dalla Torre del Castello dei Trinci: una performance unica nel suo genere.

Nel primo pomeriggio sono sfilate le sei gigantesche creazioni allegoriche “Dall’Oriente col trattore”, “Non aprite quel cancello”, “La mia grossa grassa sanità privata”, “I Pirati”, “Willy Wonka la Fabbrica del Divertimento”, “Intelligenza Artificiale” insieme ai variopinti e sgargianti gruppi mascherati. "Anche quest’anno il pubblico ha potuto cosi apprezzare le raffinate capacità artigianali dei mastri “carristi” – così l’organizzazione della kermesse – .

Nello splendido scenario dell’antico fortilizio dei Trinci nella piazzetta antistante la Casa Castellana ultima opportunità per fantasticare con uccelli parlanti, la donna con le gambe più lunghe del mondo, una stella cadente che esaudisce i desideri ne “Il Mercante dei Sogni” con giocolieri, trampolieri e danza aerea a cura dell’Academy Circus. Il Carnevale anche per il 2025 ha rappresentato dunque un’esperienza pregnante di rapporti umani vissuta a 360 gradi una rassegna che ha notevoli potenzialità per crescere viste le doti di originalità che esprime".