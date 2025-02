Turismo, le strategie della Regione: “Puntiamo su sport e benessere. E poi Perugia città dei festival”

Perugia, 9 febbraio 2025 – La Regione è pronta per l’edizione 2025 della Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma da oggi a martedì a Milano Rho Fiera. “La Bit rappresenta un’imperdibile opportunità strategica per valorizzare il patrimonio storico, culturale, spirituale e paesaggistico della nostra regione sicuramente tra i più autentici e suggestivi d’Italia”, sottolinea l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni.

“I dati del 2024 – aggiunge – confermano un incremento del 4,8% di arrivi ed un aumento del 10,1% di turisti stranieri con una crescente richiesta di una forma di turismo sostenibile, esperienziale e immersivo. E proprio su questo settore turistico continueremo a puntare per valorizzare il nostro territorio e i nostri borghi, che rappresentano la vera anima autentica e che sono al centro delle politiche regionali di rigenerazione urbana. Così come lavoreremo a un progetto di interconnessione tra l’Umbria dei parchi e l’Umbria dei laghi, all’insegna di una richiesta sempre più crescente che intreccia turismo, sport e wellness”.

La Regione spiega che quest’anno uno degli appuntamenti di rilievo è Cammini Aperti - Edizione Speciale 2025 un’iniziativa che sarà presentata oggi e che attraversa i percorsi spirituali della regione in occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature. Grazie alla collaborazione con Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana, l’evento vedrà protagonisti tre itinerari d’eccezione: Le Vie e i Cammini di San Francesco, La Via Lauretana e il Cammino di San Benedetto. “Vogliamo offrire un’esperienza di viaggio che sia anche un percorso interiore – sottolinea Meloni – in linea con i principi di rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio. Il Giubileo del 2025 infatti, sarà un’occasione straordinaria per promuovere l’Umbria come centro del turismo spirituale e sostenibile”.

Altro appuntamento in programma domani è “Screenings” di Rai Com, un’occasione annuale di incontro tra i più importanti operatori televisivi provenienti da tutto il mondo e di promozione del territorio, con circa 70 buyer internazionali che discutono e si confrontano sul mondo dell’audiovisivo, la cui edizione 2025 si terrà a Spoleto. Ma l’Umbria alla Bit porterà molto altro: Perugia sarà protagonista con il progetto “Perugia, Città dei Festival”, che raccoglie eventi di musica, danza, teatro, cinema e giornalismo. Tra i momenti più attesi figurano Umbria Jazz, il Festival del Giornalismo e “L’Umbria che spacca”, che porta in scena la musica contemporanea nazionale e internazionale. Il lago Trasimeno sarà al centro del docufilm “Racconti del Trasimeno”, che esplora la vita e le tradizioni di questo territorio attraverso cinque storie emblematiche, raccontando il legame tra natura, cultura e comunità locali.