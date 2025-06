Turismo Umbria capitale degli albergatori. Il gruppo dei “giovani“ al meeting estivo

L’Umbria ospita per la prima volta, da oggi a giovedì, il meeting estivo nazionale dei Giovani Albergatori Federalberghi 2025. Oltre 60 giovani imprenditori del settore ricettivo, provenienti da ogni parte d’Italia e guidati dal neo eletto presidente nazionale Fabio Raimondo, saranno coinvolti in un fitto programma di attività - incontri istituzionali, seminari formativi, visite culturali, team building, esperienze naturalistiche, momenti di networking - che li porteranno in varie località dell’Umbria.

Prima tappa Perugia, dove, all’Abbazia di San Pietro, ci sarà un incontro di benvenuto in cui faranno gli onori di casa la presidente Gaia Magrelli e il consiglio dei Giovani Imprenditori Federalberghi Umbria, e a cui parteciperà anche l’assessore regionale al turismo Simona Meloni.

"Il meeting è promosso da Federalberghi, con l’organizzazione di UmbriaSì, tour operator di Federalberghi – Confcommercio Umbria. Il programma - spiegano dall’organizzazione - è stato pensato come una full immersion esperienziale nelle principali proposte e peculiarità che la nostra regione può offrire. Per l’Umbria diventa così una importantissima occasione di promozione turistica, non solo come destinazione capace di soddisfare molteplici esigenze in modo originale, ma anche come laboratorio di idee e di innovazione nel settore alberghiero. Il meeting è infatti anche l’occasione per stringere relazioni, scambiare esperienze e buone pratiche di valorizzazione del territorio. Per i partecipanti, dunque, sarà un’opportunità unica giusta per scoprire e apprezzare l’Umbria, ma anche per arricchire il proprio bagaglio di competenze imprenditoriali".