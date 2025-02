Turismo lento e destagionalizzato. Ecco la nuova frontiera per l’Umbria

Una giornata di formazione gratuita pensata per albergatori, titolari di strutture ricettive, direttori di hotel e responsabili del ricevimento. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gubbio insieme a “in3pida“, web agency specializzata nel marketing per hotel, è partita nella mattina con i saluti del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, proseguita con gli incontri insieme ai professionisti di “in3pida“ che hanno toccato svariati temi e conclusa poi con una tavola rotonda dal titolo “I segreti del marketing di destinazione che funziona“.

Proprio in quest’ultimo appuntamento sono intervenuti i sindaci dei Comuni della fascia appenninica e anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, seppur da remoto a causa del Consiglio regionale svoltosi in contemporanea a Perugia. "Ci tenevo tantissimo a questa iniziativa e vi ringrazio davvero per avermi invitata", ha esordito la Proietti, che poi ha proseguito, centrando il punto del suo discorso. "I santuari, i santi che ci legano, le montagne, i parchi, potevano essere un collegamento efficace proprio per quei temi che ha sottolineato la moderatrice: maggiore permanenza del turismo, un turismo lento, anche destagionalizzato. A me, comunque, piace più parlare di sistema di accoglienza e io ho lanciato questa idea di fare dell’Umbria il cuore dell’accoglienza d’Italia, non solo il "cuore verde" d’Italia: il cuore nel senso che noi quando accogliamo ci mettiamo il cuore e le nostre comunità lo fanno. E questo metterci il cuore significa accogliere con un sorriso il camminatore quando arriva all’ospitale del cammino, significa accogliere con il sorriso i gruppi di giovani che spero ci invaderanno piacevolmente a fine aprile e a fine luglio".

La presidente Proietti fa ovviamente riferimento al Giubileo e a tutte le attività correlate: la Diocesi accoglierà infatti pellegrini provenienti da tutto il mondo, così come i giovani eugubini parteciperanno al Giubileo dei Giovani a Roma dal 31 luglio al 3 agosto 2025. Questa la conclusione di una giornata, quella di ieri, che è sicuramente un punto di partenza per iniziative future volte al miglioramento e alla crescita dei professionisti eugubini.

Federico Minelli