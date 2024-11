Dalla vendita di pellet alla frode bancaria: truffe online. Cinque nei guai

Perugia, 25 novembre 2024 - Un 52enne, fingendosi operatore antifrode dell’Istituto Bancario di cui la vittima, una 49enne di Bastia, è correntista, la induceva ad effettuare un bonifico di 4.490 euro. A Tuoro un 27enne, dopo avere inserito un annuncio sul web inerente alla vendita di pellet, ha indotto una 35enne del posto ad effettuare una ricarica su carta prepagata a lui intestata, per un importo di 343 euro, senza però vedersi recapitare la merce. Un 22enne e un 29enne inducevano un 31enne del posto ad eseguire in loro favore un bonifico per 1.200 euro in relazione all’acquisto di uno scooter reclamizzato su una piattaforma di vendita on-line, ciclomotore mai consegnato. Infine a Santa Maria degli Angeli un 32enne, mediante operazione fraudolenta on line, accedeva all’home banking del conto corrente della carta di pagamento di un 45enne del posto, prelevando indebitamente 1350 euro.

Casi accomunati da raggiri online, che però sono stati risolti dai Carabinieri con conseguente denuncia dei truffatori tutti provenienti da fuori regione. La raccomandazione delle Forze dell'ordine è sempre quella: " Navigando nella rete, per le più diverse esigenze, si risulta più esposti a possibili contatti con malintenzionati, di cui potrebbero divenire vittime di reati informatici".