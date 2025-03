Trofeo Fagioli, motori già accesi. Nuovo direttivo per il “Ceca“

Mancano ancora alcuni mesi al ritorno a Gubbio del rombo dei motori del Trofeo Luigi Fagioli ma i preparativi sono già a un ottimo punto. Quello del 2025, infatti, è un anno speciale per la cronoscalata eugubina che quest’anno taglia il traguardo della 60esima edizione, e il Comitato eugubino corse automobilistiche (Ceca), organizzatore dell’evento, si presenta al Trofeo con un consiglio direttivo fresco di rinnovo.

Il nuovo presidente del sodalizio automobilistico eugubino è Fabrizio Fondacci, direttore di gara internazionale che assume la guida del Comitato succedendo ad Alessandro Fiorucci, in carica per tre anni, che resta comunque all’interno del consiglio. Il vice presidente è invece Andrea Lupatelli, da anni anche responsabile paddock del Trofeo Luigi Fagioli, con Claudia Marchi in veste di tesoriere. Andrea Sborzacchi, Vincenzo La Rosa, Daniele Palazzari e il già citato Alessandro Fiorucci concludono la composizione del nuovo direttivo come consiglieri.

"Dopo tanti anni di attiva partecipazione al Trofeo Luigi Fagioli – commenta il neo presidente Fondacci – e a seguito dei traguardi sportivi conseguiti nel mondo del Motorsport, ho accolto con grande entusiasmo questo nuovo e prestigioso incarico. Desidero ringraziare chi mi ha preceduto e tutta la fiducia dimostratami da parte del Comitato. Già da oggi inizieremo a lavorare per continuare a raggiungere grandi traguardi pieni di ambizioni, con l’obiettivo di rendere il 60° Trofeo Luigi Fagioli l’edizione migliore di sempre, ricca di eventi e occasioni che possano coinvolgere eugubini, appassionati e visitatori".

"Sono davvero orgoglioso – dichiara invece Lupatelli – di contribuire a portare avanti una storia che continua da 60 anni, una storia fatta di persone, di amici, di passione". Il weekend interessato è quello del 22-23-24 agosto, ma in cantiere c’e` un’intera settimana di sport, motori, natura, turismo e cultura che porterà ulteriori iniziative per promuovere le bellezze e le eccellenze che il territorio eugubino sa offrire.

Tutti i dettagli del Trofeo Luigi Fagioli 2025 saranno poi illustrati alla fine del mese con una presentazione ufficiale.

Federico Minelli