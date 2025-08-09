Toghe e politica, alta tensione

Toghe e politica, alta tensione
Cronaca
9 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
  Guasto a un treno, 150 viaggiatori fermi senza aria condizionata. Arrivano i soccorsi

Guasto a un treno, 150 viaggiatori fermi senza aria condizionata. Arrivano i soccorsi

Chiesto l’intervento della protezione civile, mentre il personale di bordo ha assistito le persone a bordo. Predisposti bus sostitutivi da Trenitalia

Un guasto a bordo di un treno regionale ha creato disagio ai passeggeri (Foto di repertorio)

Assisi (Perugia), 9 agosto 2025 – Problemi a bordo di un treno regionale sulla linea Terontola-Foligno, tra le stazioni di Assisi e Spello. Il convoglio, il Regionale 4077, è rimasto bloccato a causa di un guasto alla linea aerea di contatto: a bordo ci sono 150 persone.

In base a quanto appreso è stato richiesto l’intervento della Protezione Civile, mentre il personale di bordo ha aperto i finestrini e assistito i passeggeri rimasti senza aria condizionata. Trenitalia ha disposto i bus sostitutivi e i tecnici di Rfi sono al lavoro per riparare il guasto, avvenuto intorno alle 15. Un altro treno è fermo, in attesa, alla stazione di Spello, in questo caso regolarmente alimentato e condizionato. 

