Tre feriti

FOLIGNO Denunciato 25enne nordafricano che, alla guida di un’auto sotto l’effetto di cannabinoidi, ha provocato un incidente in via Mameli, dove è intervenuta la polizia. A bordo dell’auto che si è ribaltata c’erano tre persone. L’auto, girandosi, ha danneggiato una vettura in sosta e il contatore del gas di pertinenza di un’abitazione privata. Le tre persone a bordo avevano tutte riportato lesioni, molto lievi nel caso del conducente e di uno dei passeggeri, più importanti per l’altro passeggero. I successivi accertamenti degli agenti - ed in particolare gli esami cui è stata sottoposta la persona alla guida del veicolo – hanno tuttavia attestato la positività del conducente ai cannabinoidi: il 25enne appunto. Pertanto, i poliziotti hanno provveduto a denunciare il giovane alla Procura di Spoleto, contestandogli non soltanto la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche il fatto di aver causato, in quello stato, un incidente stradale da cui sono scaturite lesioni ai danni di altre persone. In questi casi, infatti, è possibile parlare di lesioni personali colpose o, se il ferito dovesse incorrere nel decesso, anche di omicidio stradale. Non è escluso che si possa incorrere anche nella revoca della patente e nel sequestro del mezzo sul quale si stava viaggiando.