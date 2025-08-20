Tre concerti. C’è anche . Nicolò Filippucci

DERUTA - Musica per i Borghi “incontra “ il Deruta soul festival, per tre serate in scena nella città della ceramica. Venerdì 22 agosto alle 21.30 in piazza dei Consoli, in programma il concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris & Matt Backer con Custodie Cautelari. Sarà una serata tra sonorità soul-jazz internazionali e atmosfere pop-rock italiane in cui la voce potente e raffinata di Sarah Jane Morris si incrocia con gli arrangiamenti eleganti di Matt Backer e l’energia consolidata di Custodie Cautelari, band italiana di lunga esperienza nel panorama pop-rock

Sabato 23 agosto spazio alla serata “Arte e musica“ al Museo regionale della ceramica, dove dalle 21 prenderà vita la mostra “La tradizione del futuro“, con opere ceramiche del maestro Antonio Folichetti dedicate al tema del cosmo e dei pianeti, dove l’artista esprime un linguaggio che unisce la tradizione alla contemporaneità. La mostra avrà l’accompagnamento musicale della Perugia big band Combo

Domenica 24 agosto ancora a Deruta in piazza dei Consoli per il concerto di Joyful Singing Choir alle 21.30, all’insegna del genere gospel. La passione dei coristi e l’entusiasmo dei musicisti del JSC si combinano per trasmettere l’energia travolgente di questo genere musicale. Special guest Nicolò Filippucci protagonista della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi.