Furgone per il trasporto farmaci bloccato. Arriva la Forestale e consegna l’ossigeno

Terni, 2 maggio 2025 - Siamo in una zona impervia dell'Umbria, tre le montagne di Ferentillo (Terni). Un furgone per la consegna a domicilio di medicinali urgenti rimane bloccato a causa di un incidente stradale. Tra le consegne l'ossigeno per un anziano. Come risolvere il problema? Ci pensano i Forestali e il Nucleo Radiomobile di Terni. Gli agenti dopo essersi accertati che il sinistro aveva causato danni soltanto ai mezzi, hanno appurato che il furgone, a causa dello scontro, non era più in grado di effettuare la consegna dei medicinali alla persona cui erano destinati.

Quindi, i militari hanno caricato a bordo dei loro automezzi di servizio la bombola di ossigeno e il restante materiale medico destinati con urgenza ad un anziano malato residente nella zona, garantendo così la consegna nei tempi previsti e la continuità delle cure necessarie.

I militari hanno anche provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale luogo del sinistro. Questo intervento, svolto con rapidità ed efficienza, conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri, che, oltre alle funzioni di sicurezza e controllo del territorio, possono rappresentare una importante risorsa anche per garantire ausilio e supporto alle persone in situazioni di emergenza o difficoltà.