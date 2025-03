“Tourist Trap“, una grande prima nazionale a Perugia. Il teatro musicale di Thom Luz debutta al Morlacchi

Prima nazionale a Perugia per “Tourist Trap“, il nuovo spettacolo del musicista e regista zurighese Thom Luz, uno dei massimi esponenti del teatro musicale internazionale. L’artista sarà al Teatro Morlacchi (ed è la sua prima volta) domani alle 2.45 e giovedì alle 19,30 con la nuova opera, capace di trasformare il palcoscenico in un spazio sonoro unico e sorprendente. “Tourist Trap“ (nella foto) è co-prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e vede in scena gli attori Fhunyue Gao, Mara Miribung, Daniele Pintaudi, Samuel Streiff, Mathias Weibel.

Utilizzando una sequenza di immagini sonore in movimento, lo spettacolo esamina l’ottimizzazione delle mete turistiche del mondo e il desiderio di meraviglie reali. Il pubblico osserva così una famiglia che si prende cura di una meraviglia naturale-artificiale in un belvedere turistico, l’attrazione principale di un luogo altrimenti poco visitato. Le sensazioni che gli spettatori vivono sono molteplici: c’è quella un po’ inquietante e malinconica di quando si realizza di essere caduti in una trappola, un non-luogo venduto come genuino. Ma allo stesso tempo ci si rende conto che i confini tra queste due distinzioni sono fluidi, il che fa abbandonare a un’illusione convincente.

Dietro il concetto di “trappola per turisti” si nascondono temi complessi ed eterogenei come il canto della fine del capitalismo, la globalizzazione, la geopolitica e l’ottimizzazione del profitto, l’economia contro la spiritualità. Luz ha vinto il Premio svizzero del teatro 2019, perché, dice la motivazione, "il suo teatro è un fenomeno sfuggente, che in quanto tale permette di percepire lo scorrere del tempo. È abitato da spiriti, nebbia, candele danzanti e sempre avvolto da una musica ammaliante".

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222 o acquistare al botteghino del Morlacchi e online: www.teatrostabile.umbria.it