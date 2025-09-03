Tornava a casa dal lavoro. Militare perugino muore nel Viterbese

Stava tornando a casa, a Pitigliano, in provincia di Grosseto, finito il suo servizio. Un tragitto quotidiano, di routine. In sella alla moto si è scontrato contro un camion. L’urto non gli ha dato scampo. È morto sul colpo, Mikolaj Sergiej Trovato, 41 anni militare dell’Esercito.

Di origini siciliane, l’uomo era cresciuto a Perugia prima di intrapresendere la carriera militare che lo aveva portato, negli ultimi anni, a vivere nel comune del Grossetano, da dove raggiungeva la Scuola allievi sottufficiali di Viterbo. Sergente maggiore e paracadutista, Trovato era in servizio come artificiere. Lascia la moglie e un figlio di 6 anni. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, sulla strada Verentana in località Pian delle Grotte, a Marta, in provincia di Viterbo. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo, mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta, si è scontrato frontalmente contro un furgone che si sarebbe trovato davanti all’improvviso. Dopo l’impatto, secondo quanto finora ricostruito anche sulla base delle testimonianze raccolte, il motociclista è stato sbalzato in aria nell’urto, finendo rovinosamente a terra. Sul posto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Montefiascone che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Per eseguire gli accertamenti di rito, la strada era stata chiusa al traffico mandando in tilt la circolazione stradale.

"La notizia della scomparsa del sergente maggiore dell’esercito Mikolaj Sergiej Trovato mi addolora profondamente". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio di cordoglio per la scomparsa del militare. "Un servitore dello stato che ha perso la vita mentre rientrava a casa, al termine del proprio servizio – ha aggiunto Crosetto - In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la Difesa esprimo vicinanza ai famigliari, al capo di Stato maggiore Carmine Masiello e a tutto l’Esercito italiano". "La comunità di Pitigliano è sconvolta dalla notizia della morte di Mikolaj Trovato, conosciuto dagli amici come “Miko”". Così il Comune di Pitigliano sulla sua pagina social. "Alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia di Miko va l’abbraccio commosso della nostra comunità" scrive ancora il Comune toscano facendosi portavoce del dolore della città dove aveva scelto di vivere.