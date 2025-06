Incidente con la moto. Muore a 54 anni

Tragedia ieri pomeriggio al chilometro 38.100 della SS675 Terni-Civitavecchia, dove un 54enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Da quanto appreso, l’uomo, originario di Roma ma residente a Trevi, mentre viaggiava in moto in direzione Orte, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del suo veicolo finendo rovinosamente a terra. Sul posto immediato l’intervento del personale del 118, che ha tentato senza successo di rianimare l’uomo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale di Viterbo. Il traffico veicolare verso Orte ha subito forti rallentamenti fino a pomeriggio inoltrato. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Vasanello, all’altezza dello svincolo per Soriano del Cimino.

Per l’Umbria il bilancio delle morti sulla strada nel 2025 è estremamente pesante e drammatico. Se si torna indietro all’inizio di maggio, per esempio, ci sono state tre vittime nell’arco di soli due giorni, motociclisti, in quel caso tutti residenti in Alto Tevere. Venerdì 2 maggio, Marco Cecchetti, 54enne di Monte Santa Maria Tiberina, perse la vita a Pierantonio. L’1 maggio. a Ravenna, lungo la Romea, morì Roberto Fiorucci, 67enne di Città di Castello. La moglie che era in moto con lui, era stata portata in ospedale. A Pieve Santo Stefano ha perso la vita Dario Domingo Moscato, 60enne di origini argentine residente a Città di Castello da molto tempo. La moglie era stata portata in ospedale in codice rosso.