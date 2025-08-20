Torna “Giallo Trasimeno“. Incontri con gli scrittori

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
20 ago 2025
SARA MINCIARONI
Tuoro, tra gli ospiti anche Sandrone Dazieri

Dal 29 al 31 agosto torna "Giallo Trasimeno", che accende Tuoro sul Trasimeno, attraversando il noir e il giallo italiano. Il programma 2025 propone presentazioni, dialoghi con gli scrittori, musica, laboratori e il prestigioso "Premio Giallo Trasimeno", suddiviso nelle sezioni Racconti, Editi e Inediti.

Tra i momenti più attesi spicca l'evento di chiusura di domenica 31 agosto (alle 21) in Piazza del Rondò a Tuoro per un sentito omaggio al Maestro del giallo italiano, Andrea Camilleri. "Ti racconto Montalbano, ti racconto Camilleri" è il titolo dell'incontro nel corso del quale lo scrittore e studioso Giuseppe Fabiano racconterà aneddoti e curiosità sulla genesi dei romanzi e sul rapporto tra Camilleri e il celebre commissario Montalbano.

Inoltre, l'attrice e autrice Arianna Mortelliti, nipote di Camilleri, presenterà il suo libro "Quel fazzoletto color melanzana" (Mondadori), in un incontro condotto da Anna Maria Romano con le letture di Bruna Manzoni.

Tra i nomi di spicco della narrativa quest'anno saranno presenti Sandrone Dazieri (nella foto, "Uccidi i ricchi", Rizzoli), Massimo Tivoli ("Il dilemma del carnefice", Giunti), Jacopo De Michelis ("La montagna nel lago", Giunti) e Marisa Elisa Aloisio ("Sto mentendo", Mondadori).

Ad Isola Maggiore (domenica 31 agosto a partire dalle 10.30) il laboratorio-avventura "Caccia all'indizio" di Teresa Ceccacci.

