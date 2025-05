"Tesserino per i rider"

TERNI Un tesserino d’identificazione per tutelare i rider e cercare di regolamentare il settore. E’ la proposta avanzata dagli assessori comunali allo sviluppo, Sergio Cardinali, e al commercio, Stefania renzi. "L’amministrazione comunale ha chiesto un parere al Ministero della Salute e alla Regione – spiegano – L’idea è quella di rilasciare un tesserino di identificazione su domanda degli interessati a vantaggio di esercenti e clienti finali per avere la certezza di chi ha effettuato la consegna. Il tesserino rilasciato dalla società in house Terni Reti dovrà essere esibito e tenuto ben esposto per i controlli.

Il tesserino identificativo dovrà servire a scoraggiare chi svolge attività al di fuori delle regole e soprattutto smantellare il sistema di caporalato che orbita nel settore". "La sicurezza alimentare di esercenti e cittadini – continuano – è una priorità in attesa che eventuali regole contrattuali legate all’attività dei rider occupino spazi nel Far West delle consegne. Un tesserino che attesti la qualità del lavoro svolto con professionalità e consapevolezza acquisita attraverso una formazione mirata. Insomma un atto di regolamentazione nel vuoto normativo esistente. Ora la pronuncia al Ministero della Salute ed alla Regione dell’Umbria"