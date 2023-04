Controlli antisciacallaggio, zone terremotate sotto "osservazione"

Perugia, 17 aprile 2023 - Controlli della polizia nelle frazioni di Umbertide, in particolare Pierantonio, colpite dal terremoto per prevenire atti di sciacallaggio. Si sono aggiunti agli ordinari servizi di controllo del territorio, garantiti sulle 24 ore dagli agenti delle volanti del commissariato di Città di Castello nell’ambito dei servizi straordinari "Borghi sicuri" finalizzati a prevenire i reati predatori. L’attività di monitoraggio del centro cittadino, delle aree commerciali e industriali, dei centri abitati più periferici e isolati, è condotta grazie all’impiego di un dispositivo "rafforzato" che ha visto il coinvolgimento oltre che del personale del commissariato, anche di una task force composta dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche.

Sono stati eseguiti 11 posti di controllo - è detto in una nota della Questura - per verificare il traffico in entrata e in uscita. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici, sette quelli controllati, dove si è proceduto a identificare gli avventori e ad eseguire verifiche di natura amministrativa. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città, hanno identificato 241 persone e monitorato 93 veicoli. Sempre durante il weekend sono proseguiti anche i controlli della polizia stradale sulla E/45 e sulle principali arterie della provincia per prevenire le condotte pericolose alla guida. Un’attività che ha portato a sanzionare 74 conducenti. Monitorati in tutto 193 veicoli e 266 persone. Gli agenti della sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, hanno accertato e contestato 228 infrazioni al Codice della Strada.

Tra queste, nel corso dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, i poliziotti hanno sanzionato appunto 74 conducenti per il superamento dei limiti previsti. Le verifiche hanno riguardato anche i mezzi pesanti, quelli adibiti al trasporto merci e gli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera. Di rilievo, anche in questo caso, gli esiti. Sono state 66 le infrazioni rilevate e sanzionate. L’intera attività ha portato alla decurtazione di 319 punti patente, al ritiro 3 patenti di guida, oltre al sequestro di 4 veicoli. Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri, occasionati anche dal maltempo. Sono stati effettuati, infatti, 17 interventi per soccorso stradale e 22 per rilevamento degli incidenti.