"Tanti turisti: servizio Airlink da monitorare"

La terza Commissione consiliare ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza Lorenzo Mazzanti, Federico De Salvo e Cesare Carini (nella foto), contenente una serie di proposte per il miglioramento del servizio taxi e del trasporto intermodale a Perugia. "Alla luce dell’inadeguatezza del numero di licenze taxi attualmente attive rispetto al massimo previsto dal Regolamento comunale, e considerando il significativo incremento dei flussi turistici previsto per l’anno del Giubileo – recita la proposta –, l’atto approvato invita la Giunta ad attivarsi per aumentare il numero di licenze taxi, previo parere della Commissione Consultiva Taxi, come previsto dalla normativa vigente. Oltre a questo, il documento impegna l’amministrazione a ripristinare la segnaletica orizzontale dedicata alla sosta dei taxi, spesso non visibile e soggetta a occupazioni improprie; monitorare e adeguare il servizio “Umbria Airlink”, che ha già subito un potenziamento negli ultimi mesi, ma che richiede ulteriori valutazioni alla luce dell’aumento delle rotte e del traffico passeggeri dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria. "Un voto unanime che dimostra la volontà condivisa di migliorare concretamente la mobilità pubblica e turistica della città – dichiarano i consiglieri proponenti –. L’intermodalità, l’efficienza e l’accessibilità sono oggi priorità non più rinviabili per una Perugia al passo con le esigenze di cittadini e visitatori".