Al Volta, grafica e informatica

Cresce l’offerta formativa legata al percorso quadriennale all’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia che dall’anno scolastico 2025-2026 vedrà l’attivazione degli indirizzi di Grafica e comunicazione e Informatica e non solo quello di Elettronica ed Elettrotecnica per il quale l’esperienza è stata avviata ormai due anni fa. Partiranno dunque altri due percorsi quadriennali con la possibilità per gli studenti di usufruire della proposta ministeriale della Filiera formativa tecnologico professionale 4+2, che consente di accorciare i tempi di inserimento nel mondo del lavoro e di acquisire una formazione integrata e specializzata in ambito tecnologico professionale.

In quest’ottica, nel nuovo Space lab, al Planetario Danti, è stato siglato un accordo di rete per l’istituzione di una filiera formativa professionale, relativa ai due nuovi indirizzi, tra Volta, Its Umbria Academy e Consorzio Sul (Scuole Umbre per il lavoro). "Con la formula del 4+2 per l’indirizzo di Elettronica ed elettrotecnica – ha commentato la dirigente Fabiana Cruciani – abbiamo sperimentato un nuovo modo di intendere la scuola, quest’anno ci abbiamo riprovato con l’attivazione di altri due corsi che rappresentano il carattere e la storia del Volta. Abbiamo sperimentato come il 4+2 sia una formula vincente per permettere agli studenti una formazione completa e l’acquisizione di competenze specifiche che serviranno per le professioni del futuro. Il Ministero su questo sta investendo molto perché permette agli studenti di avere una formazione che accorcia i tempi per l’inserimento nel mondo del lavoro".