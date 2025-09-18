Svolta per il sottopasso. Un milione dalla Regione

BASTIA UMBRA – "Dopo anni di attese e disagi, il finanziamento rappresenta la svolta tanto auspicata dai cittadini e segna un ulteriore passo avanti verso una Bastia Umbra più moderna, sicura e vivibile". Il Comune commenta così la decisione della Giunta regionale dell’Umbria che ha stanziato 1 milione di euro come cofinanziamento regionale per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile e pedonale di via Firenze a Bastia Umbra, opera che consentirà la soppressione del passaggio a livello al km 18+852 della linea ferroviaria Foligno–Terontola; in finanziamento nell’ambito della riprogrammazione dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027. Il resto del finanziamento sarà a carico del Comune di Bastia Umbra e di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di attribuire a RFI la responsabilità della progettazione e conduzione dei lavori, così da garantire tempi certi, qualità tecnica e piena integrazione con la rete ferroviaria nazionale. "Il sottopasso di via Firenze – viene ancora rimarcato dal Comune - è il frutto di un impegno costante dell’amministrazione municipale, che ha fatto del tema della mobilità sicura ed efficiente una priorità assoluta fin dal suo insediamento. Dopo anni di attese e disagi, il finanziamento rappresenta la svolta tanto auspicata dai cittadini e segna un ulteriore passo avanti verso una Bastia Umbra più moderna, sicura e vivibile. L’intervento di via Firenze si collega al progetto già approvato del sovrappasso di Ospedalicchio, altro punto critico della viabilità locale. Insieme, le due opere rappresentano una risposta concreta e coordinata all’esigenza di eliminare i passaggi a livello più problematici del territorio, migliorando la sicurezza e la fluidità della circolazione".