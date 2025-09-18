Tre progetti per lo sport. E i 50 anni dello stadio

L’Amministrazione comunale prosegue nel percorso volto alla valorizzazione dello sport per tutti con tre iniziative. La prima, “La Via del Benessere – camminare come percorso di salute e socialità, riscoprendo il proprio territorio”, si propone, in collaborazione con l’Associazione La Company, di offrire attività (12 eventi e camminate tra il 2026 ed il 2027) all’interno del territorio comunale per stimolare uno stile di vita sano e attivo.

Il secondo progetto, in collaborazione con l’Apd podistica Ponte Felcino, è la prima edizione della Perugia Eco Marathon, corsa di 42,195 mt in programma l’1 e 2 maggio 2026 con partenza e arrivo in centro storico.

L’ultimo progetto tocca il cuore degli appassionati di calcio, visto che celebra i 50 anni della costruzione dello stadio di Pian di Massiano poi dedicato all’indimenticato Renato Curi. “Curi50 1975–2025, 50 anni insieme uno stadio, una città, una storia di emozioni e passione”, prevede per il 5 ottobre, esattamente a 50 anni dalla prima partita giocata, una giornata interamente dedicata all’iconico impianto di Perugia con eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva, coinvolgendo tifosi, istituzioni, scuole e associazioni del territorio.