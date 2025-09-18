Le finanze del Comune. Strade, un altro milione. E ristori ai negozianti

Un milione in più per le strade, ristori per i commercianti di San Sisto (non ancora quantificati), un altro milione di euro per risistemare, insieme alla Regione, piazza Partigiani. Tutto questo in parte grazie all’ormai noto "tesoretto" comunale, poi alle maggiori entrate e grazie al lavoro di risanamento finanziario, estinguendo una parte dei mutui e liberando così risorse che nei prossimi anni potranno essere investite in nuovi progetti. In totale, al momento, fanno nove milioni che ieri la Giunta ha "certificato" con l’approvazione della seconda variazione di bilancio. "Questa variazione di bilancio – spiega – l’assessora al Bilancio Alessandra Sartore, rappresenta un lavoro importante e attento sulle risorse dell’ente. Ridurre il debito, ad esempio, significa mettere basi solide per i prossimi anni e garantire che la nostra comunità possa continuare a crescere con fiducia. La variazione di bilancio prende atto anche delle risorse derivanti dalla transazione con l’istituto bancario, che ha consentito all’amministrazione, dopo una lunga trattativa, di chiudere un contenzioso di lunga data ottenendo il miglior risultato possibile significativamente superiore alle cifre inizialmente offerte dall’istituto". Nel dettaglio dunque, le nuove risorse andranno a sostenere i commercianti di viale San Sisto, che riceveranno i ristori promessi per affrontare i mesi di cantieri del Brt. Sulla sicurezza urbana ci sono risorse destinate all’attività di prevenzione con particolare focus sul progetto degli informatori civici. Sono previsti interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la cura delle scuole e delle aree verdi. È previsto un nuovo Info Point nel centro storico, pensato per accogliere cittadini e turisti, e più mobilità sostenibile notturna grazie all’estensione delle corse notturne del minimetrò e al potenziamento del trasporto pubblico su gomma. Una parte importante delle risorse sarà destinata al sociale, progetti per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, percorsi di autonomia abitativa e di vita indipendente per le persone con disabilità. E poi piazza Partigiani. " È una manovra che risponde ai bisogni quotidiani, ma che allo stesso tempo tiene insieme una visione: una Perugia che cresce senza lasciare indietro nessuno, dove sicurezza e inclusione procedono di pari passo" ha detto la sindaca Vittoria Ferdinandi.

M.N.