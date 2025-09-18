Il ruolo dei piccoli Comuni. Confronto sulle strategie per il futuro delle aree interne

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
CronacaIl ruolo dei piccoli Comuni. Confronto sulle strategie per il futuro delle aree interne
18 set 2025
SARA MINCIARONI
Cronaca
Oggi a Paciano dalle ore 15 nella sala Baldeschi l’iniziativa organizzata da Anci Umbria e dal Municipio. Partecipano numerosi primi cittadini.

Federico Gori, sindaco di Montecchio e presidente Anci Umbria

"Il ruolo dei piccoli Comuni nelle strategie per il futuro delle aree interne": è questo il titolo dell’iniziativa in programma oggi dalle ore 15 nella sala Baldeschi del Comune di Paciano. L’incontro è organizzato da Anci Umbria e dal Comune di Paciano. Durante l’iniziativa - che sarà moderata da Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria - si parlerà del tema con Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e Coordinatore Nazionale Anci Piccoli Comuni, e Federico Gori, sindaco di Montecchio e presidente Anci Umbria. A seguire (ore 16) si parlerà di "Le strategie territoriali in atto: il punto sulle aree interne in Umbria. Esperienze di governance locale nei territori delle aree interne umbre: criticità punti di forza e prospettive" con Roberta Tardani, delegata Anci Umbria Aree Interne e sindaca di Orvieto, capofila Area Interna Sud Ovest Orvietano; Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, capofila Area Interna Media Valle Del Tevere; Marco Emili, vicesindaco di Cascia, Area Interna Valnerina; Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, capofila Area Interna Nord Est Umbria; Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, capofila Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno. "La strategia regionale per le aree interne in Umbria: un modello territoriale in evoluzione. Il ruolo e la costituzione delle Arai – Autorità regionale responsabile per le aree interne" (ore 17) sarà il tema successivo dell’incontro che vedrà intervenire Cristiana Corritoro, dirigente del Servizio Programmazione Generale e Negoziata Coordinatrice Strategie Territoriali Integrate Regione Umbria. Subito dopo si parlerà di "Il rafforzamento amministrativo come azione strategica per i piccoli comuni: l’esperienza della Liguria" (ore 17,30) con Pierluigi Vinai, direttore generale Anci Liguria e coordinatore Anci regionali per le aree interne. Seguirà un dibattito (ore 18). Le conclusioni (ore 18,30) saranno affidate a Simona Meloni, assessore regionale al Pnrr, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport.

© Riproduzione riservata