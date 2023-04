Si suicida in carcere. Tre giorni fa uccise la moglie a coltellate

Terni, 1 aprile 2023 – Si è suicidato nel carcere di Terni l'uomo di 62 anni – Xhafer Uruci – fermato per avere ucciso la moglie cinquantaseienne giovedì in un'abitazione della stessa città colpendola con più coltellate al termine di una lite.

Lo ha appreso l'Ansa da fonti sindacali e investigative. L'uomo si sarebbe impiccato. Nella notte tra giovedì e venerdì era stato sottoposto a fermo dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario. Era stato bloccato subito dopo il delitto nella stessa abitazione dove viveva la coppia di origini albanesi.

Nelle prime ore della mattina, intorno alle 6,45, uno degli agenti che faceva un giro di controllo ha sentito un rumore e lo ha trovato impiccato. Vani sono stati i soccorsi. L’uomo si è impiccato utilizzando un lenzuolo; Xhafer Uruci era da solo in una cosiddetta “cella di transito”, una procedura prevista in attesa dell'udienza nella quale il gip doveva esaminare la richiesta di convalida di fermo. L'uomo aveva già incontrato lo psicologo del carcere. La cella nella quale si è ucciso, inoltre, è vicina all'infermeria del carcere.

Dice Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: “Si tratta del 12esimo suicidio di un detenuto nelle carceri italiane, cui aggiungere un appartenente al corpo di polizia penitenziaria che solo qualche giorno fa si è tolto la vita in Campania. È una carneficina che si ha il dovere di fermare. Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate e organici carenti per tutte le figure professionali, solo alla Polizia penitenziaria mancano 18mila unità, troppo spesso si traducono nell'inflizione della pena di morte di fatto. Servono misure emergenziali e parallele riforme strutturali che reingegnerizzino l'architettura dell'esecuzione penale e, in particolare, quella carceraria. Il Governo passi dai proclami ai fatti, non c'è più tempo”.