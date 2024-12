Studente morto a Natale, autopsia per chiarire il mistero. Si indaga anche su un’auto pirata

Perugia, 27 dicembre 2024 – Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo del 24enne cinese Hongyu Tu, morto la mattina di Natale, a Perugia. Lo studente viveva in via Duccio, nel quartiere di Monteluce, a poca distanza dal centro storico, con tre coinquiline connazionali che non lo avrebbero visto più dalla mattinata del 24 dicembre. A dare l’allarme è stata una donna residente nello stesso palazzo dove viveva il ragazzo. Il giovane, dopo il trasporto d’urgenza in ospedale, è morto nella mattina del 25. Da una prima ricognizione esterna sul cadavere, sono emerse diverse ecchimosi e contusioni, un colpo alla testa. Il 24enne potrebbe essere stato aggredito oppure essere caduto accidentalmente visto che è stato trovato con un elevato tasso alcolico in corpo. Oppure, è una delle ipotesi che vengono vagliate proprio in queste ore dagli investigatori, potrebbe essere stato investito da un’auto pirata: il conducente, insomma, dopo averlo travolto, non si sarebbe fermato a prestargli soccorso. Ma al vaglio degli investigatori, come detto, resta anche la pista dell’omicidio.

L’autopsia e gli esami di laboratorio dovrebbero chiarire le cause del decesso e dare importanti spunti investigativi. Non si trova ancora il cellulare che potrebbe dare indicazioni sulle ore precedenti alla sua morte, anche se l’utenza proprio in quelle ore avrebbe mostrato, a una prima analisi, solo traffico dati. Al vaglio degli agenti della squadra, mobile che portano avanti le indagini, anche altri eventuali dispositivi elettronici nella disponibilità del ragazzo: un tablet o un computer. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire la rete dei contatti avuti dal 24enne nelle ultime ore di vita, per capire se possano fornire indicazioni sulle circostanze che ne hanno causato la morte.