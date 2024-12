Quella ferita alla testa. Ragazzo morto in ospedale, c’è anche l’ipotesi omicidio

Perugia, 25 dicembre 2024 – Tante le domande che attendono ancora una risposta. Per questo non si esclude nulla. Al vaglio degli inquirenti c'è anche l’ipotesi omicidio su quanto accaduto tra la notte e la mattina di Natale a Perugia. Un ragazzo, 24 anni, di origini cinesi è morto in ospedale dove era arrivato privo di conoscenza presentando alcune escoriazioni, ecchimosi e una ferita lacero contusa alla testa. Lesioni che potrebbero essere legate alla caduta del giovane stesso, forse legata anche all’abuso di alcol.

Ma gli inquirenti non escludono nulla. La polizia sta conducendo le indagini. In base a quanto riferito dalla Questura il ragazzo era stato trasportato in ospedale dopo essere stato trovato riverso a terra e privo di conoscenza in via Agostino di Duccio. Una volta in ospedale, è deceduto per un arresto cardiaco.

Per ricostruire quanto successo sono in corso indagini della squadra mobile, della polizia scientifica e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il diretto coordinamento delle indagini da parte del pubblico ministero.