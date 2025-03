Strada Ponte Pattoli-Resina: "Presto gli interventi"

Nel programma strade 2024 era stato messo in calendario il rifacimento di strada Ponte Pattoli-Resina; tuttavia in itinere è arrivata una richiesta urgente di Enel di procedere a scavi che sono stati effettuati tra novembre e dicembre e che ora richiedono circa 3-4 mesi per il consolidamento. Nelle more è stato quindi deciso di allocare altrove le risorse preventivate per l’intervento". A dirlo l’assessore comunale Francesco Zuccherini che ha risposto a un’interogazione di Fratelli d’Italia su questa strada e sua via Amendola.

"Si stanno recuperando ora i metri cubi di asfalto necessari per rifare strada Ponte Pattoli-Resina – ha detto Zuccherini –. In primavera è comunque previsto l’intervento che si aggiungerà a quello di completamento (200 metri circa) di via Amendola. Per l’altro tratto di strada, invece, c’è stata una situazione legata ad un incidente stradale avvenuto in passato. A breve partirà in tale senso l’appalto per l’intervento volto alla ricostruzione della balaustra, per il quale il Comune di Perugia riceverà un ristoro. Su questo tema dei danni determinati da incidenti, l’assessore ha spiegato che vi è l’intenzione di cambiare impostazione per ottenere i risarcimenti con maggiore tempestività.