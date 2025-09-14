Star del body building. La spoletina Claudia Romoli mette in mostra i muscoli

Il marito si trasferisce a Milano per lavoro, lei lo segue e in poco più di un anno diventa campionessa europea di natural body building. È la storia della spoletina Claudia Romoli che ora ha ricevuto l’invito per partecipare a Las Vegas al più prestigioso evento al mondo di culturismo: “The Pinnacle Natural Olympia“, che prevede la presenza di tutti i campioni delle varie federazioni e un montepremi di ben 110mila dollari.

Come ti sei avvicinata al body building?

"Io e mio marito circa due anni fa ci siamo trasferiti a Milano, vicino casa c’è una palestra e anche con l’obiettivo di socializzare mi sono iscritta. Dopo poco mi è stato proposto di provare il body building".

Cosa ti ha attratto della disciplina?

"Ero un po’ scettica, ma un giorno sui social ho visto la foto di un’atleta professionista, Valentina Tauro, e ho avuto la folgorazione. Ho cercato il suo allenatore Massimo Renna e gli ho proposto di seguirmi. Lui ha accettato e a inizio 2024 abbiamo iniziato questo percorso".

Quando c’è stata la prima gara?

"Ho esordito nella specialità “figure“, categoria over 40, a Cologno Monzese a settembre 2024 per la selezione dei Campionati Italiani ed ho subito vinto. Ad ottobre a Firenze, al debutto ai campionati nazionali, ho conquistato la medaglia d’argento e in virtù di questo risultato sono stata invitata a partecipare alla mia prima gara internazionale, il Natural Universe di Budapest, e ho vinto quello che in poche parole equivale al titolo europeo".

Ora il sogno americano?

"Devo ammettere che quando mi è arrivato l’invito sono rimasta sorpresa perché non avrei mai creduto di poter raggiungere questi risultati in così poco tempo. Il natural body building è una disciplina “pulita“ e non è consentito l’ uso di alcun genere di sostanza dopante per fare crescere i muscoli".

Quanto tempo dedichi a questo sport?

"Nei periodi di preparazione alle competizioni mi alleno due ore al giorno in palestra, poi un’ora di cardio. Oltre al lavoro in palestra è fondamentale l’alimentazione".

"Tutto è nato per caso – conclude Claudia –, non avevo mai sentito parlare di body building prima di entrare in palestra. Visti i risultati ottenuti in poco tempo credo di avere una certa predisposizione per questo tipo di sport".

Daniele Minni