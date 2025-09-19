Squadra femminile di basket resta senza il campo d’allenamento

ORVIETO Il Movimento Cinque Stelle solleva il problema della squadra di pallacanestro Azzurra Basket che ad Orvieto non ha un campo per allenarsi. "Esiste una disparità di trattamento da parte dell’amministrazione comunale che tende a favorire alcuni sport a scapito di altri. La situazione attuale ne è una chiara testimonianza – dicono i responsabili del M5S-, nonostante l’indisponibilità del palazzetto di Porano dove le ragazze si allenavano e giocavano fosse nota da tempo, l’amministrazione non solo non ha affrontato il problema, arrivando all’inizio della stagione senza la possibilità di garantire un campo di basket per queste ragazze, ma non ha nemmeno considerato l’impatto psicologico che tale inadempienza potrebbe causare a delle ragazze che amano il basket e che, proprio per questo motivo, non possono più praticarlo". "La soluzione secondo l’assessore allo sport e la sindaca per cercare di risolvere questa problematica, sarebbe quella che i genitori accompagnino le ragazze alla palestra di Bagnoregio o, se in possesso di un pulmino, che si facciano carico delle spese per un autista che porti le ragazze – aggiunge ancora il M5S –. Non possiamo tollerare che ragazze desiderose di praticare il loro sport preferito siano costrette a recarsi a Bagnoregio tre volte a settimana per allenarsi. Questo, come è evidente, comporta notevoli disagi per le famiglie che devono affrontare personalmente i costi di portare delle ragazze fuori Orvieto o accompagnarle personalmente, cosa impossibile per molti nuclei familiari. Proprio per questo, faremo tutto il nostro possibile per evitare questa ingiustizia"