Affidiamoci Dalla parte dei più piccoli: "Rafforziamo la cultura dell’accoglienza"

Prende il via in questi giorni #Affidiamoci, la campagna di informazione e sensibilizzazione del Comune di Perugia sull’affido familiare. Il claim “Ogni persona può essere famiglia, ogni bambino e bambina ne ha diritto” tiene conto del punto di vista sia del minore sia degli adulti che possono contribuire allo sviluppo armonioso della sua personalità grazie al supporto del servizio della Zona sociale 2. Un’apposita brochure, in particolare, descrive l’istituto dell’affido e le funzioni del Servizio Affido con i relativi recapiti. Parte integrante della campagna saranno anche gli incontri in presenza e online (a breve il calendario) aperti a tutti per spiegare agli interessati cosa significa diventare una famiglia affidataria o un single affidatario.

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha sottolineato: "Parlare di sociale significa parlare del principale strumento per garantire la coesione delle nostre comunità, presupposto di molti altri valori, come la sicurezza e la salute. L’affido, in particolare, è investire nella costruzione di percorsi di sviluppo il più possibile idonei e sicuri per i minori e, quindi, è investire sul futuro delle comunità". "L’obiettivo della nostra campagna – ha detto l’assessora Costanza Spera – è favorire una cultura diffusa dell’affido, che è cultura della solidarietà e dell’accoglienza. Questo istituto può essere decisivo per far crescere in un ambiente sereno e protetto i minori le cui famiglie sono impossibilitate a occuparsi di loro a 360 gradi per temporanee difficoltà".

I minori in affido al 31 dicembre 2024 sono 81 di cui 35 in affido etero-familiare; 34 in affido a parenti, anche in questo caso vivendo stabilmente presso di loro e mantenendo i contatti con i genitori; 12 in affido etero-familiare di tipo diurno/part-time.