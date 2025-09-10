Estra, prove di gruppo. Sabato test a Cento

L’Estra è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo che coach Tommaso Della Rosa aveva dato alla squadra dopo l’amichevole disputata contro Rimini per il Memorial Matteo Bertolazzi. I biancorossi hanno sostenuto ieri una doppia seduta di allenamento, mattina e pomeriggio, mentre da oggi fino a venerdì lavoro in palestra la mattina e sezione di tiro individuale nel pomeriggio. Sabato mattina breve seduta di lavoro al mattino e poi partenza per Cento dove alle 17 l’Estra giocherà l’ultima amichevole della stagione contro la Benedetto XIV Cento. Squadra praticamente al completo, assente in gruppo solo Simone Zanotti che sta proseguendo il percorso di recupero e di terapia per rimanere nei tempi previsti dallo staff medico e fisioterapico. In campo regolarmente quindi sia il capitano Lorenzo Saccaggi che Luca Campogrande ed il nuovo arrivato Seneca Knight che proprio ieri ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni dimostrando di avere una buona condizione fisica. L’ala statunitense si è messo subito a disposizione. Poco meno di due settimane che serviranno a Knight per riuscire ad arrivare pronto per l’inizio della stagione con Pistoia che farà il suo esordio in campionato il 21 settembre in casa di Verona. Con l’avvicinarsi dell’apertura delle scuole, intanto, sta per partire anche l’attività del Minibasket portata avanti dal Pistoia Basket Junior. Da lunedì 15 settembre, infatti, bambine e ragazzi torneranno in palestra per divertirsi e fare attività sportiva con la massima spensieratezza ed il sorriso sulle labbra.

E proprio dal 15 settembre, e per tutto il mese, si svolgeranno degli specifici "Open Day" gratuiti per i nati dal 2015 al 2020 nei vari spazi palestra che sono in dote alla società biancorossa negli impianti sportivi della città. Nei prossimi giorni, direttamente sui canali social ufficiali di Pistoia Basket Academy, ci saranno aggiornamenti in merito ai giorni ed agli orari. Questi, intanto, i riferimenti per prendere contatto con i referenti: Mario Breschi: 349/8084206 Annalisa Breschi: 339/6212753.

Maurizio Innocenti