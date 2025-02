S’indaga sulla carta e sui telefonini

PERUGIA - Si terrà oggi, alle 15.30, nella cattedrale della Madonna del Ponte, a Lanciano, il funerale di Andrea Prospero, lo studente 24enne, trovato morto a Perugia. L’ultimo saluto al 19enne abruzzese, trovato senza vita in una stanza presa in affitto a poca distanza dallo studentato dove alloggiava, sarà officiata dal vescovo di Lanciano.

Mentre a Perugia proseguono le indagini per fare chiarezza sulla sua morte, risalente, in base alle prime risultanze dell’autopsia, con ogni probabilità al giorno stesso della scomparsa. Forse legata a dei farmaci che avrebbe assunto. Rimangono diversi punti oscuri su cui fare luce. A partire dal titolare della carta di credito che gli investigatori della squadra mobile hanno ritrovato nel bagno della stanza, affittata all’inizio del mese e fino alla fine del mese.

Il titolare della carta è stato individuato e sarà sentito prossimamente. Sarebbe un umbro non residente a Perugia. Da chiarire quali fossero i rapporti tra i due e se si trovassero insieme quel giorno. In riferimento alla carta non risultano denunce. E da chiarire anche la provenienza del denaro per il pagamento della stanza, l’utilizzo di un secondo bancomat risultato fino a pochi giorni fa sconosciuto, come un suo secondo conto corrente oltre a quello collegato alla Postepay dove non risulterebbero movimenti nei giorni della scomparsa.

Mistero anche sulla disponibilità di tre telefoni cellulari, oltre al suo, e diverse sim card. Per questo, si procederà a esaminare i contenuti dei telefoni come del computer. Il sospetto è che sulla vicenda di Andrea possa esserci l’ombra delle truffe informatiche.