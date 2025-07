Si ubriaca alla sagra e danneggia due auto, compresa quella della polizia: arrestato

Perugia, 1 luglio 2025 - La sagra è in corso. La gente mangia e si diverte. Qualcuno balla. Ma c'è anche chi alza un po' troppo il gomito e, alterato dall'alcol, si mette a dare calci agli sportelli di un'auto e pugni sul cofano, tanto da danneggiare il lunotto posteriore. Così un addetto alla sicurezza allerta la Polizia.

Gli operatori avvicinato il giovane, cittadino italiano, classe 2005. E' in evidente stato di alterazione alcolica e con delle ferite al volto. E' aggressivo e si rifiutata di fornire le proprie generalità. Poi le fornirà false. Nonostante i tentativi degli agenti di dissuaderlo dal suo intento e di riportarlo alla calma, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori e minacciandoli. Ma è una furia e finisce per andare a sbattere contro l’auto di servizio della Poilzia, danneggiandola. Accompagnato in Questura per le attività di rito, constatato che non necessitava delle cure dei sanitari, il giovane è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.